Es kann sein, dass Patienten mit Demenz durchschnittlich häufiger an Virusinfektionen erkranken. Grund dafür ist ein insgesamt schwächeres Immunsystem. Beobachtungen während der Corona-Pandemie belegen, dass Alzheimer-Patienten häufiger mit Infektionen zu kämpfen haben und dementsprechend auch ein höheres Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf haben.



Bei der aktuellen Analyse der Fachzeitschrift "Neuron" ist zu beachten, dass Demenzerkrankungen wie Alzheimer bis zu 20 Jahre vor den ersten Symptomen im Körper ausbrechen können. So fand ein Bochumer Forschungsteam 2022 heraus, dass sich bereits 17 Jahre vor Ausbruch feststellen ließe, ob jemand an Alzheimer erkranken wird.



Die aktuelle Analyse schaut aber nur auf die letzten 15 Jahre. Es könnte also sein, dass einige Patienten schon zum Zeitpunkt der Virusinfektion unbemerkt an Demenz oder Alzheimer erkrankt sind.





Demenzpatienten haben ingesamt ein schwächeres Immunsystem. Stecken sie sich deswegen besonders häufig mit Virusinfektionen an?