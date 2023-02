Experten sind besorgt: Immer häufiger müssen Tiere, die sich mit der Vogelgrippe angesteckt haben, getötet werden. Wie der MDR berichtete , wurde in der ersten Februarwoche im Landkreis Börde in einer Puten-Zuchtanlage die Geflügelpest nachgewiesen. Um einer weiteren Ausbreitung des Virus vorzubeugen, wurden alle 20.000 Tiere getötet.

Es ist bereits das dritte Jahr, in dem der Erreger unter Wildvögeln in Europa grassiert. Allein 2020/21 mussten laut einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung 1,8 Millionen Tiere in deutschen Ställen getötet werden.



Doch nicht nur, dass die Fälle sich häufen, Experten beunruhigt, dass es seit einem Vorfall auf einer Pelzfarm im Nordwesten Spaniens immer mehr Anzeichen dafür gibt, dass sich das Virus an Säugetiere anpasst. Damit würde auch das Infektionsrisiko für Menschen steigen.



Anfang Oktober bemerkten Arbeiter auf einer Pelzfarm einen plötzlichen Anstieg von Todesfällen unter den eingesperrten Nerzen. Vermutet wurde zunächst eine Infektion mit Sars-CoV-2. PCR-Tests konnten dies jedoch nicht bestätigen, nachgewiesen wurde hingegen das Vogelgrippevirus H5N1.