Experten sind besorgt: Europa erlebt derzeit den schwersten Ausbruch der Vogelgrippe aller Zeiten. Immer häufiger werden auch Säugetiere mit dem hochansteckenenden Vogelgrippe-Virus infiziert. Nun ist das Virus erstmals bei Füchsen in Deutschland nachgewiesen worden. Vier Tiere seien mit H5N1 infiziert, teilte das Ministerium in Hannover mit. Ein sporadisches Überspringen von Vogelgrippe-Viren auf Säugetiere konnte bereits früher mehrfach beobachtet werden, erklärte das Friedrich-Löffler-Institut. "Weltweit betraf dies fleischfressende Landtiere und Meeressäuger - unter anderem Füchse, Otter, Seehunde und andere Robben." Sie hätten sich vermutlich über das Fressen infizierter Wasservögel oder den Kontakt mit infizierten Wildvögeln angesteckt.

Dennoch zeigen sich Experten über die derzeitige Entwicklung besorgt. Denn gerade die Zunahme an infizierten Säugetieren könnte ein Ausdruck von Mutationen des Vogelgrippevirus sein. Das macht auch eine Gefahr für den Menschen wahrscheinlicher. Wenn auch in geringem Maße.

Dennoch bliebe es wichtig, die weitere Entwicklung zu beobachten, meint Ian Barr, stellvertretender Direktor des Influenca-Zentrums in Melbourne. Laut seiner Aussage müsste das Virus zahlreiche Veränderungen durchlaufen, um eine echte Übertragungsfähigkeit aufzubauen. Auch das Friedrich-Löffler-Institut sieht in Bezug auf die aktuellen Infektionen noch keine veränderte Gefahrenlage.

Es ist bereits das dritte Jahr, in dem der Erreger unter Wildvögeln in Europa grassiert. Allein 2020/21 mussten laut einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung 1,8 Millionen Tiere in deutschen Ställen getötet werden.



Doch nicht nur, dass die Fälle sich häufen. Experten beunruhigt, dass es seit einem Vorfall auf einer Pelzfarm im Nordwesten Spaniens immer mehr Anzeichen dafür gibt, dass sich das Virus an Säugetiere anpasst. Damit würde auch das Infektionsrisiko für Menschen steigen.



Anfang Oktober bemerkten Arbeiter auf einer Pelzfarm einen plötzlichen Anstieg von Todesfällen unter den eingesperrten Nerzen. Vermutet wurde zunächst eine Infektion mit Sars-CoV-2. PCR-Tests konnten dies jedoch nicht bestätigen. Nachgewiesen wurde hingegen das Vogelgrippevirus H5N1.