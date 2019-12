Die Rheumatoide Arthritis ist eine Erkrankung, bei der sich das Immunsystem des Körpers, also die Abwehr, gegen den eigenen Körper richtet. Das Immunsystem sieht dabei körpereigene Stoffe als fremd an.



Fehlgesteuerte Immunzellen wandern unter anderem in die Gelenke und produzieren dort Stoffe, die eine Entzündung auslösen. Dabei werden die Gelenkhäute, Knorpel, Knochen und Bänder angegriffen und zerstört. Diese Form des Rheumas ist eine sogenannte Autoimmunkrankheit, die ohne aber auch durch äußere Einflüsse ausbrechen kann.



Die Krankheit führt zu starken Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Die Betroffenen klagen auch über Erschöpfungszustände. Oft verläuft die Krankheit in Schüben. Phasen von wochenlanger Schmerzfreiheit können plötzlich durch einen solchen rheumatischen Schub unterbrochen werden. In der Regel verschlimmert sich die Krankheit immer weiter.



Noch sind die genauen Ursachen der Rheumatoiden Arthritis nicht endgültig erforscht. Fakt ist aber: Erbliche Veranlagungen und schädliche Umwelteinflüsse, wie das Rauchen oder auch Stress können an der Entstehung beteiligt sein.