Vorlesen ist wichtig! Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, sind für ihren Alltag in Kita und Schule besser gewappnet - und bekommen häufig bessere Noten. Warum ist das so?

In Büchern und Geschichten begegnen Kinder immer wieder neuen Begriffen. Das ermuntert sie nachzufragen - und die neuen Wörter bald auch selbst zu benutzen.

Egal wie sie beschaffen sind, Kinder fiebern mit ihren Kinderbuchhelden mit. Das hilft ihnen, offen für die Befindlichkeiten ihrer Freunde in Kita und Schule zu sein.

Kinder mit Vorleseerfahrung haben häufig bessere Noten - nicht nur in Deutsch, sondern auch in anderen Fächern.

Irgendwann sind die Kinder groß - und das abendliche Vorlesen ist Geschichte. Vermissen tun das in der Regel ... die Eltern. Wer auf die Geschichten für Groß und Klein nicht verzichten möchte, kann weiterhin vorlesen - und damit Gutes tun: als ehrenamtlicher Vorleser.



Auf der Website der Stiftung Lesen kann man herausfinden, welche Art des Vorlese-Ehrenamts (für Vorschul- oder Grundschulkinder, Jugendliche oder Senioren) am besten zu einem passt und sich direkt mit bestehenden Initiativen in deiner Nähe vernetzen.