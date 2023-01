Am Sonntagabend (29. Januar) ist es im Landkreis Harz zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Betroffen waren etwa 100.000 Menschen in mehreren Städten, darunter Halberstadt, Wernigerode, Thale und Blankenburg. Auch umliegende Gemeinden seien betroffen gewesen, teilte die Polizei mit. Telefon und Internet waren teilweise über Stunden ausgefallen.

Dem Stromanbieter Avacon zufolge war es in einem Umspannwerk in Hüttenrode zu einem Spannungsabfall gekommen. Grund für den Stromausfall sei der Riss einer Hochspannungsleitung gewesen. Offenbar hat Eisregen die Leitungen ungewöhnlich stark belastet und beschädigt. Ab 2 Uhr war die Stromversorgung wiederhergestellt. Doch auch am Montagvormittag waren erneut Tausende Haushalte ohne Strom, auch das Handynetz war vom Ausfall betroffen. Die Störung ist mittlerweile aber behoben.