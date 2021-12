Frischhaltefolie ist eine praktische Angelegenheit. Essensreste, Wurst und Käse sind schnell darin verpackt - und bleiben dadurch länger frisch. Da sie in der Regel auf Weichmacher verzichtet, ist Frischhaltefolie (im Gegensatz zu Alufolie) für unsere Gesundheit nicht schädlich.



Der Haken: Die meisten Frischhaltefolien sind aus Polyethylen - und damit aus Erdöl hergestellt. Für einen Wegwerfartikel werden wertvolle Rohstoffe verbraucht. Denn mehrfach kann man Frischhaltefolie normalerweise nicht nutzen. Also wieder ein Produkt, das die Berge an Plastikmüll weiter anwachsen lässt.