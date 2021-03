Für die meisten Erwachsenen gehört Wäschefalten genauso zur Haushaltsarbeit wie Einkaufen, Putzen und Kochen. Es kostet also viel Zeit. Was viele nicht wissen: Zeitlich steckt enorm viel Einspar-Potential im Zusammenlegen von Wäsche. Hier erfahren Sie, was Sie dafür beachten müssen.

Nicht zu heiß Waschen

Wenn es darum geht, Wäsche auch nach dem Waschen in der ursprünglichen Form vorzufinden, sollte grundsätzlich erst einmal mit dem richtigen bzw. keinem falschen Waschgang gewaschen werden. Niedrige Temperaturen helfen dabei, dass ein Großteil der Wäsche nicht mehr gebügelt werden muss. Wer Falten vermeiden will, sollte also auf zu warme Temperaturen verzichten.

Viereckig muss es sein

Wirklich sauber lässt sich nur das falten, was vier Ecken hat. Deshalb sollten alle Kleidungsstücke vor dem Zusammenlegen in eine viereckige Form gebracht werden. Beim Falten ist es zudem ratsam, nicht erst zu warten, bis die Wäsche nach dem Trockner abgekühlt ist. Profis falten schon, wenn die Wäsche noch warm ist, da Knittereien erst entstehen, wenn die Wäsche abkühlt.

Effizienter durch Kategorie-Falten

Wenn Wäsche häufig gefaltet wird, kann es hilfreich sein, den Inhalt des Wäschekorbes in Kategorien einzuteilen. Durch die Wiederholung und den entstehenden Rhythmus lässt sich die Wäsche so viel schneller falten. Zudem kann es ratsam sein, für jede Person im Haushalt einen eigenen Wäschekorb zu haben. So kann Chaos gar nicht erst entstehen und der Waschvorgang ist insgesamt schneller und effizienter.

Bildrechte: IMAGO

So legen Sie beim T-Shirt richtig Hand an

Halten Sie das T-Shirt an den Schultern zwischen Daumen und Zeigefinger, sodass die Vorderseite zu Ihnen zeigt. Die Ärmel falten sie mit den übrigen Fingern nach hinten. Legen Sie das Shirt mit der Vorderseite nach unten auf eine Unterlage und klappen Sie wenn nötig, die beiden Seiten weiter nach innen. Nun haben sie die viereckige Form und können es beliebig groß falten. Immer schön glattstreichen, dann knittert auch nichts.

Aufrecht oder als Röllchen

Als Tipp: Verstauen Sie die T-Shirts in Schubladen falten Sie es zu einem Din-A4-großen Päckchen. So lassen sich die Shirts eng aneinander aufrecht in die Schublade stecken. Alternativ können Sie die gefalteten Shirts auch rollen. Den besten Überblick haben Sie so allemal. Diese Technik lässt sich natürlich auch bei anderen Wäschestücken anwenden.

Bildrechte: imago images/YAY Images

Kein Problem bei Hosen

Hosen haben den Vorteil, dass sie gar nicht erst zum Falten präpariert werden müssen. Legen Sie einfach beide Hosenbeine übereinander. Jetzt brauchen Sie nur noch das untere Drittel nach oben und das obere nach unten einzuklappen. Bei großen Wäschestücken wie z.B. Bettwäsche gilt es auch, zunächst die richtig vorm zu finden. Einen Bettbezug legt man zunächst in der Mitte zusammen und wiederholt den Vorgang, bis die gewünscht Größe erreicht ist.

Socken gehören zusammen

Socken werden am besten ineinander gestopft. Auf diese Weise bleibt ein Sockenpaar immer zusammen. Damit Sie Ihre Socken nach dem Waschen in der Maschine nicht zusammensuchen müssen, stecken Sie die Socken vorher in einen Wäschesack. So vermeiden Sie das lästige Suchen nach der verschwundenen Socke.