Für einen Waldspaziergang bedarf es kaum Planung. Fast alle deutschen Wälder sind gut erschlossen und ausgeschildert. Wer sich dennoch unsicher ist, der kann sich Offline-Karten des Waldes auf das Smartphone herunterladen.

Tipp 1: Den passenden Wald finden

Nicht jeder hat einen Wald zum Spazieren vor der Haustür. In der weiteren Umgebung gibt es aber bestimmt einen. Sollte der zu weit weg sein, kann man sich zum Beispiel einen monatlichen Waldtag einrichten. An diesem unternimmt man dann alleine oder in einer kleinen Gruppe einen ausgedehnten Ausflug in die Natur.



Für regelmäßige kürzere Spaziergänge tut es erstmal der Park um die Ecke. Auch wenn man den vielleicht schon in- und auswendig kennt, gibt es doch immer wieder kleine grüne Oasen oder schöne Bäume zu entdecken. Die perfekte Gelegenheit, um sich in Achtsamkeit und Wertschätzung zu üben.

Tipp 2: Das Smartphone bleibt aus!

Der Flugmodus ist aber in Ordnung, wenn man das Handy zum Navigieren braucht. Karten herunterladen aber vorher nicht vergessen! Den Augen tut eine Auszeit vom Display mehr als gut. So kann man sich ganz auf die Natur konzentrieren und einfach den Moment genießen.



Viele Dinge im Wald sind nicht besonders groß oder auffällig. Umso mehr lohnt es sich genau hinzuschauen, denn zwischen den Bäumen und am Wegesrand gibt es viel zu entdecken.

Tipp 3: Richtige Kleiderwahl und Verpflegung

Für einen Waldspaziergang braucht man eigentlich nichts, außer wettertaugliche Kleidung und Trinkwasser. Wird es doch eine längere Tour, dann sind Nüsse, Beeren und kleine Vollkorn-Snacks der perfekte Proviant.



Bei der Kleiderwahl empfiehlt sich der Zwiebellook, denn im Wald ist es sowohl im Sommer als auch im Winter meist ein paar Grad kühler. Auch die Luftfeuchtigkeit ist etwas höher.

Tipp 4: Kein Druck!

Mittlerweile gehören Schritte zählen und Aktivitäten aufzeichnen zum Alltag. Um die positiven Effekte der Waldluft auszukosten, braucht es aber kein GPS-Tracking und Co. Einfach mal so in den Wald zu gehen, bewirkt wahre Wunder. Dabei ist es völlig egal, ob es ein 15 km Marsch ist oder ob man auf einer Bank verweilt, um die Eindrücke in Ruhe aufzunehmen.

Tipp 5: Respekt für den Wald