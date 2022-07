Gefahrenstufen Richtiges Verhalten im Wald - diese Strafen drohen bei Brandstiftung

Ob in Sachsen oder Brandenburg, auch in Deutschland stehen aktuell große Waldflächen in Flammen. Verursacht werden diese Brände in den meisten Fällen durch den Menschen. Wie verhält man sich im Wald angemessen, was bedeuten die Waldbrandstufen, welche Strafen drohen bei Brandstiftung - und was tun, wenn man einen Waldbrand entdeckt? Ein Überblick.