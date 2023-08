Wer fahrlässig ein Stück Land oder einen Wald in Brand setzt, muss mit hohen Strafen rechnen. Denn so ein Brand kann sich zu einem Inferno entwickeln und lebensbedrohlich sein. Die Paragraphen 306 bis 306f StGB definieren die unterschiedlichsten Arten der Brandstiftung sowie die jeweilige Strafe.



Wer sich also nicht an das grundsätzliche Feuerverbot im Wald hält oder einfach seine Glimmstängel wegschnippt, muss mit einer Anklage nach § 306f rechnen: Herbeiführen einer Brandgefahr. Die Strafe: Bis zu 3 Jahre Haft.