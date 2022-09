Ob über das Internet oder Apps - Wanderer haben zahlreiche Möglichkeiten, aktuelle Wettervorhersagen zu erhalten. Das Problem: Gerade in den Bergen ändert sich das Wetter oft schneller als prognostiziert. Wettervorhersagen, die weiter als drei Tage in die Zukunft reichen, sollten generell mit Vorsicht genossen werden.



Insbesondere für Einsteiger empfiehlt es sich, ausgesprochene Schönwettertage mit möglichst geringer Gewittergefahr zu nutzen. Die Möglichkeiten einer vorzeitigen Umkehr oder einer Einkehr sollten bereits bei der Planung einer Tour bedacht werden.



Einen guten Überblick über die Wetterlagen in den Alpen und in den deutschen Mittelgebirgen bietet die Website des Deutschen Alpenvereins: