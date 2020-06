Urlaub in den Bergen Wandern in Corona-Zeiten - Was sollte man beachten?

Hauptinhalt

In Corona-Zeiten ist alles anders - sogar beim Wandern. Der wochenlange Lockdown hat nicht nur an den Nerven, sondern auch an der körperlichen Fitness gezehrt. Das sollte man nicht vergessen, wenn man sich in diesem Jahr zur ersten Tour aufmacht. Und auch im Wandergepäck sollte das ein oder andere Gadget nicht fehlen, um für den Fall des Falles gewappnet zu sein: Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel sind ein Muss!