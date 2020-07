Mückenmittel mit den synthetischen Wirkstoffen DEET ( = Diethyltoluamid) und Icaridin (steckt in Autan) schützen sehr zuverlässig vor Stichen. Die Mücken können es schlicht und ergreifend nicht riechen.

DEET, das in Mitteln wie "Anti Brumm Forte" oder "Nobite Hautspray" steckt, ist umstritten. Der Wirkstoff steht in Verdacht, Hautreizungen auszulösen oder sogar das Nervensystem zu schädigen. Es sollte daher nicht zu lange in großen Mengen verwendet werden.

Die meisten Wirkstoffe sind wasserlöslich, weshalb sie nach dem Baden in Meer und See neu aufgetragen werden müssen.

Wirkungsvoll: der Hautschutz zum Aufsprühen. Bildrechte: imago images / Jochen Tack

Wie kann man vorbeugen?

Gerade in Gebieten mit großen Mückenpopulationen empfiehlt sich das Tragen von langer, heller und möglichst geschlossener Kleidung. Die kleinen Blutsauger können, anders als Zecken, auch durch Kleidung - sogar durch Jeans - hindurchstechen. Hüte mit Gesichtsschutz sind genau so wirkungsvoll wie Moskitonetze für Bett oder Zelt.

Ein laufender Ventilator hat sich als hilfreich herausgestellt, denn Mücken hassen Wind.

Vorbeugend ist es sinnvoll, die Regentonne abzudecken und offenes Wasser im Garten regelmäßig zu tauschen. Denn stehendes Wasser ist eine ideale Brutstätte für Mücken.

Ruhiger Schlaf: mit einem Moskitonetz über dem Bett Bildrechte: imago images/Panthermedia

Immer häufiger ist die asiatische Tigermücke (aedes albopictus) in unseren Breiten zu finden. Sie stammt ursprünglich aus den süd- und südostasiatischen Tropen und ist inzwischen im gesamten Mittelmeerraum heimisch. Sogar in südlichen Gebieten von Deutschland, besonders in Baden-Württemberg, Thüringen, Hessen und Bayern, zählen Insektenforscher einzelne Populationen.

Man erkennt sie an ihren typischen weißen Streifen auf schwarzem Leib und Beinen. Die asiatische Tigermücke ist nur zehn Millimeter groß und auch tagsüber aktiv. Die gemeine Stechmücke dagegen bringt es auf stolze 15 Millimeter und sticht eher in der Dämmerung und nachts.

Auch die asiatische Buschmücke (aedes japonicus) fühlt sich mittlerweile in Deutschland wohl, denn sie mag es eher kalt. Die Buschmücke ist im Gegensatz zur Tigermücke dunkel- bis schwarzbraun gefärbt und hat helle Querstreifen am Bauch und an den Beinen. Asiatische Tigermücke Bildrechte: IMAGO

Die Tiger- und Buschmücken sind nicht ungefährlich, da sie folgende Krankheiten übertragen können:

Denguefieber

Chikungunya-Fieber

Zikafieber

West-Nil-Fieber

Gelbfieber

Außer dem West-Nil-Virus ist aber noch kein tropisches Virus in Deutschland nachgewiesen. Falls Sie also eine unschöne Begegnung mit einer Tigermücke haben, ist es unwahrscheinlich, dass Sie sich mit Zika oder Dengue infiziert haben.

West-Nil-Fieber auch in Deutschland

43 Mückenarten, auch die heimische Stechmücke, können das West-Nil-Virus übertragen. Es erkrankt aber nur einer von 100 Gestochenen schwer. Im schlimmsten Fall droht eine Hirnhautentzündung. Die Symptome des West-Nil-Fiebers ähneln denen einer leichten Sommergrippe, sofern sie überhaupt bemerkt werden. Mitte August 2019 waren erste Fälle in Deutschland bekannt geworden. Zumeist Vögel sind Wirte für das West-Nil-Virus, das dann bei einem Mückenstich auf den Menschen übertragen wird.