Gerade im Sommer gibt es für viele Hunde nichts schöneres, als ausgiebig im oder mit Wasser zu spielen. Doch aus dem Badespaß kann schnell ein Albtraum werden. Viele Hundehalter wissen nicht, dass beim Baden und Toben im kühlen Nass das Unheil lauert - und zwar durch eine sogenannte Wasservergiftung. Sie ist zwar sehr selten, aber im schlimmsten Fall kann der Verlauf für Fiffi und Co. tatsächlich tödlich enden.

Doch was ist eine Wasservergiftung? Sie hat auf jeden Fall nichts mit giftigem Wasser zu tun. Vielmehr geht es um die übermäßige Aufnahme von Wasser durch Trinken oder beim Spielen - und das innerhalb von kurzer Zeit. Fachleute sprechen dabei auch von einer hypotonen Hyperhydration .

Bei solch einem Übermaß an Wasser wird der Körper regelrecht davon geflutet, und das kann den Elektrolyt-Haushalt des Hundes folgenschwer durcheinander bringen.

Durch zu viel Wasser sinkt der Natriumgehalt in den Zellen und Wasser wird eingelagert. Dadurch schwellen die Zellen an und dehnen sich letztlich aus - auch in lebenswichtigen Organen. Im Gehirn können durch die Wassereinlagerungen zum Beispiel neurologische Störungen entstehen, auch die Lunge ist häufig betroffen.