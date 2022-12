Um die Liköre lange haltbar zu machen, sollten Sie oberste Hygiene in der Küche walten lassen und die Flaschen vorher auswaschen und heiß ausspülen.

Rotwein, Zucker, Vanillezucker, Gewürzzucker und Gewürze in einen Topf geben. Orange in Scheiben schneiden, Apfel in Stücke. Masse aufkochen lassen. Aufgetaute Beeren hinzugeben. Über Nacht ziehen lassen.