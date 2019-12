Jährlich ein frischer Baum ist besser als alle paar Jahre eine neue Plastiktanne. Noch sinnvoller ist ein Baum mit Wurzeln, der kann später im Garten eingepflanzt werden. Beim Kauf muss bedacht werden, dass die Bäume in der Regel nicht aus dem Wald stammen, sondern aus speziellen Anbaugebieten. Dort gelten die gleichen Vorgaben wie für die konventionelle Landwirtschaft, so ist etwa der Einsatz von künstlichen Düngemitteln und Pestiziden erlaubt.

Umweltschutzverbände und Entwicklungsorganisationen bieten eine Reihe von Geschenken für mehr Klimaschutz an. Von eigenen Mitgliedschaften, Patenschaften für Bäume, Tiere und Gewässer, über Zertifikate für Naturschutzprojekte bis hin zu Kalendern und Klamotten, deren Erlöse in den Kampf gegen den Klimawandel fließen, ist alles Mögliche zu haben. Die meisten Klima-Präsente lassen sich online bestellen.

Generell gilt: Am besten saisonal, regional und frisch. Was in der Region angebaut wird, legt kürzere Wege zurück, so werden weniger Schadstoffe beim Transport ausgestoßen. Beim Braten empfiehlt sich Geflügel, denn dafür fällt nur ein Zehntel des Kohlendioxids pro Kilogramm im Vergleich zu Rind an. Wer Fisch essen möchte, sollte sich bei den Ratgebern der Organisationen Greenpeace und WWF schlau machen. Wer die CO2-Emissionen des Festtagsessens ausrechnen und vergleichen möchte, kann auf klimatarier.com virtuell den eigenen Teller füllen.