In einigen Haushalten fliegt der Baum bereits am 27. Dezember nach den Festtagen raus. Andere lassen ihren Weihnachtsbaum noch etwas länger stehen. Häufig bis zum 06. Januar - dem Dreikönigstag. In manchen Haushalten bleibt er sogar bis zu Mariä Lichtmess am 2. Februar stehen.