Ohne Frage: Ein klassischer, echter Tannenbaum zu Weihnachten ist schön, aber auch teuer und aufwendig: Sobald der Weihnachtsbaum an Feuchtigkeit verliert, fängt er an zu nadeln. Und umweltschonend ist die Weihnachtstradition schon gar nicht.

Laut WWF wurden 2021 29,8 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft. Das sind massenweise gefällte Nadelbäume, die die Umwelt und das Klima belasten.

Hierzulande stammen die meisten Weihnachtsbäume von Plantagen. Diese schaden nicht nur den Böden, sondern nehmen auch Wildtieren den Lebensraum weg. Außerdem wird hier nicht mit Herbiziden und Pestiziden gegeizt. Stellt sich die Frage, ob man sich so einen Baum in die eigenen vier Wände stellen möchte.

Wer jetzt denkt, dass ein Kunststoffbaum die beste Alternative ist, liegt falsch. In der Regel wird bei der Herstellung nicht darauf geachtet, um was für Kunststoff es sich handelt. Oft kommt Polyvinylchlorid, kurz PVC, zum Einsatz. PVC ist extrem langlebig und wird erst nach Jahrhunderten abgebaut. Außerdem kommen die meisten Plastikbäume aus Fernost, haben also weite Transportwege hinter sich. Vier von fünf Plastiktannen sind Importe aus China. Die CO2-Bilanz ist erschreckend. Idealerweise müssten die Plastikbäume 20 Jahre genutzt werden, damit die CO2-Rechnung aufgeht. Das haben kanadische Wissenschaftler nachgerechnet. Die meisten Menschen haben ihren künstlichen Baum allerdings nur rund sechs Jahre.