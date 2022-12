Ohne Frage: Ein klassischer, echter Tannenbaum zu Weihnachten ist schön, aber auch teuer und aufwendig: Sobald der Weihnachtsbaum an Feuchtigkeit verliert, fängt er an zu nadeln. Und umweltschonend ist die Weihnachtstradition schon gar nicht.



Laut WWF wurden 2021 29,8 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft. Das sind massenweise gefällte Nadelbäume, die die Umwelt und das Klima belasten.