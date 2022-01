Ob im Internet oder über Kleinanzeigen - das Geschäft mit Hundewelpen boomt. Sogenannte "Wühltisch-Welpen" kommen vor allem aus Osteuropa. Für die Händler zählt allein der Profit. Damit Sie den illegalen Welpenhandel nicht unbewusst unterstützen, sollten Sie immer beachten: Kaufen Sie niemals ein Tier aus Mitleid und lassen Sie sich auf kein Tier-Schnäppchen ein - ob nun aus dem Internet, per Inserat oder auf der Straße!



Sogenannte Billigwelpen kommen oft aus einer Massenvermehrung, bei der die Hündinnen zu Gebärmaschinen degradiert werden. Zusammen mit den Deck-Rüden vegetieren sie in fensterlosen Verschlägen vor sich hin, sind häufig krank. Gen-Defekte und Krankheiten geben sie an ihre Welpen weiter.