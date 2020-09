Dass die Übergabe an einer Straßenecke stattfand, obwohl sie in einer Hamburger Wohnung verabredet waren, kam der Familie ihr in dem Moment nicht komisch vor. Auch, dass der Name des Verkäufers nicht am Klingelschild der Adresse stand und er gleich wieder weg musste, fand die Familie nicht verdächtig. 500 Euro hat der Hund gekostet - ohne Papiere und ohne Impfung. Erst zu Hause merkt die Familie, wie schwach der Welpe ist. Versuche, den Verkäufer erneut zu kontaktieren, scheitern.

Seit Jahren hatte Aylin Cengiz (M.) nur einen Wunsch: Einen Welpen für ihre Kinder. Dann fand sie die kleine Linga in einer Anzeige bei Ebay. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK