In Deutschland verlieren jedes Jahr fast 10.000 Menschen durch Suizid ihr Leben. Das sind mehr Menschen, als im Verkehr, durch Drogen und durch AIDS zu Tode kommen. Die Zahl der Suizidversuche ist Experten zufolge bis zu 20 Mal so hoch. Doch wie kommt es dazu, dass Menschen am Leben verzweifeln? Dass sie die Lust auf das Leben verlieren? Keinen Ausweg mehr sehen? Alle Hoffnung verloren haben?

Die Mehrheit der Menschen, die durch Suizid versterben, hat an einer psychiatrischen Erkrankung gelitten, am häufigsten an einer Depression. Diese Krankheit ist viel weiter verbreitet, als in der Gesellschaft angenommen. Doch viele Menschen schämen sich für ihre Emotionen, fühlen sich schwach, unvollkommen, Herausforderungen nicht gewachsen. Die Themen Suizid und Depressionen gehören auch im 21. Jahrhundert noch zu den Tabus. Sie passen nicht in das Weltbild einer schönen optimierten Welt. Dabei sind viele Tausend Menschen betroffen und die Psychologen ausgebucht.