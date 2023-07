Weniger ist mehr - das gilt auch für den Strandbesuch. Reicht ein Geldschein oder muss es zwingend das ganze Portemonnaie sein? Wer mit dem Auto unterwegs ist, kann dort die ein oder andere Wertsache verstecken. Den Autoschlüssel muss man natürlich trotzdem mit an den Strand nehmen ...

Ob Gürteltaschen, Badeshorts mit Innentasche oder Brustbeutel - am sichersten aufgehoben sind Wertgegenstände, wenn man sie am Mann oder an der Frau trägt. Die meisten Behältnisse gibt es mittlerweile wasserdicht - auch für Smartphones.