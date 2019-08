Wespen sind von sich aus nicht angriffslustig. Sie stechen, wenn sie sich angegriffen fühlen oder ihren Bau verteidigen wollen. Wespen unterscheiden sich in ihrer Art, Nester zu bauen und in der Stärke und Beständigkeit ihrer Völker. Die meisten von ihnen leben übrigens allein und ganz ohne Volk. Deshalb fallen sie kaum auf, wenn Sie im Garten auf Nahrungssuche unterwegs sind.

Kurzkopfwespen können Völker mit mehreren Tausend Tieren bilden und sind gerade im August und September auf Nahrungssuche. Ihre Nester sind zu 80 Prozent in Erdlöchern, Baumstämmen, Höhlen und Ritzen. Einige suchen sich aber auch warme Stellen im Haus und können dort dann bis in den November überleben. Im Freien halten sich die Völker meist bis zu den ersten Nachtfrösten. Gerade die Völker in Erdlöchern können bei Störungen, zum Beispiel durch die Gartenarbeit oder spielende Kinder, mit Angriff reagieren. Sie sehen sehr schlecht und orientieren sich lieber an den verwirbelten Duftfahnen von Obst und Kuchen. Deshalb sieht ihr Flug auch oft etwas hektisch aus, was manche als Aggressivität deuten.