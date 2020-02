Auch die psychische Befindlichkeit spielt in puncto Kopfschmerzen eine Rolle. Das schwindende Sonnenlicht wirkt sich auf den Serotonin-Stoffwechsel aus, der für die Stimmungslage eines Menschen mitverantwortlich ist. Antriebslosigkeit und Reizbarkeit enden häufig in familiärem oder beruflichem Stress: dem Hauptauslöser von Spannungskopfschmerzen.

Wasseranwendungen (Hydrotherapie)

Bei Kopfschmerzen haben sich sowohl kalt-warme-Fußbäder als auch entspannende Vollbäder bewährt.



Gezielte Reize an den Füßen wirken regulierend auf die Muskulatur und die Blutgefäße des Kopfes. Kalt-warme Fußbäder sind damit entspannend und anregend zugleich. Man benötigt zwei Gefäße, in die man beide Füße bequem hineinstellen kann. Eines enthält 38 Grad warmes Wasser, das andere ist mit 12 bis 18 Grad kaltem Wasser gefüllt. Das Wasser sollte bis eine Handbreit unterhalb der Kniescheibe reichen. Beide Beine werden dann für drei bis fünf Minuten in das warme Wasser gestellt, anschließend kommen die Beine für acht bis zehn Sekunden in das kalte Wasser. Dieser Wechsel ist dreimal hintereinander durchzuführen. Enden sollte die Anwendung immer mit einem kalten Fußbad.



Ein entspannendes Vollbad kann durch Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich verursachte Kopfschmerzen lindern. Bis zu den Ohrläppchen ins 36 bis 38 Grad warme Wasser eintauchen - und die wohltuende Wärme zehn bis 20 Minuten auf den verspannten Nacken einwirken lassen! Durchblutungsfördernde Badezusätze mit Wirkstoffen aus Fichtennadeln und Rosmarin verstärken die Entspannung. Zusätze auf Basis von Arnika und Heublumen wirken schmerzstillend.