Wildunfälle machen nach Angaben des ADAC jährlich rund fünf Prozent aller Straßenverkehrsunfälle aus, was in etwa 300.000 pro Jahr bedeutet. Demnach kamen allein im Jahr 2020 mehr als 2.600 Menschen bei solchen Unfällen zu Schaden, sieben verunglückten tödlich. Die Zahl der getöteten Wildtiere liegt nach Angaben des Deutschen Jagdverbands sogar bei mehreren Hunderttausend. Wildunfälle zu vermeiden, ist also ein erstrebenswertes Ziel.