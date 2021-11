Windenergie Windkraftanlagen - Vor- und Nachteile

Ohne Wind keine Windenergie

Auf den ersten Blick scheint Windenergie nahezu perfekt zu sein: sauber, erneuerbar und effektiv. Doch ganz ohne Nachteile kommt auch diese Form der Energiegewinnung nicht aus.



Der erste liegt in der Natur der Sache - dem Wind. Bleibt der einmal aus, stehen die Windräder still. Energie kann also nur gewonnen werden, wenn es tatsächlich etwas windig ist. Als einzige Energiequelle scheiden Windräder deshalb aus. Denn wirtschaftlich speichern lässt sich überschüssige Energie bislang nicht. Wird Windenergie nicht sofort in Strom umgewandelt, verpufft sie.

Windenergie - preiswerter Strom aus erneuerbaren Rohstoffen

Zwar ist der Bau von Windenergieanlagen vergleichsweise kostenintensiv, dennoch ist Windenergie (an Land) die preiswerteste Form von Strom aus erneuerbarer Energie. Bis sie sich energetisch amortisiert haben, benötigen Windkraftanlagen zwischen drei und sieben Monate, sogenannte Offshore-Anlagen im Meer sogar noch kürzer.



Während ihrer etwa 20-jährigen Laufzeit erzeugt eine Windenergieanlage bis zu 70 Mal so viel Energie, wie für ihre Herstellung, Nutzung und Entsorgung benötigt wird.

Die Rotoren der Windräder können für Vögel und Fledermäuse zur Todesfalle werden. Bildrechte: imago images/Geisser

Lärmbelästigung durch Windräder - was ist dran?

Menschen, die in der Nähe einer Windkraftanlage leben, stören sich insbesondere an der Optik der großen Windräder - und an ihrem Lärm. Denn starke Lärmbelästigung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.



Im Bundes-Immissionsschutzgesetz sind Grenzwerte für Lärmpegel gelistet, die gesetzlich bindend sind. Für Windkraftanlagen beträgt dieser Grenzwert 55 Dezibel und ist damit der gleiche Wert wie für den Straßenverkehrslärm in Städten.



Werden neue Windkraftanlagen errichtet, müssen diese Grenzwerte berücksichtigt und Mindestabstände zu Wohngebieten eingehalten werden. Gleiches gilt für den sogenannten Infraschall.

Gefahr für Vögel und Fledermäuse