Der Markt für Windkraftanlagen zur privaten Nutzung gliedert sich in zwei Segmente: In einfache Hobby-Anlagen, die fehleranfällig und kaum sturmsicher sind, nur wenige hundert Watt Strom pro Jahr erzeugen und von etwa 400 bis 1.000 Euro kosten. Die Erträge dieser Mini-Windkraftanlagen sind sehr klein und hängen extrem stark vom Standort ab. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist mit diesen Anlagen in der Regel nicht möglich. Und: Die Qualität der Anlagen ist nicht immer ausgereift, weil nur geringe Stückzahlen produziert werden.