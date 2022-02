Stürme können hohe Geschwindigkeiten erreichen und lose Gegenstände mit großer Wucht mitreißen. Das kann zu Verletzungen bei Menschen und Schäden an Häusern führen. Daher ist es wichtig, alle Gegenstände im Freien vor dem Aufkommen des Unwetters gut zu sichern.



Außen stehende Mülltonnen, Fahrräder und Gartenmöbel sollten in Innenräume gebracht, das Auto in der Garage oder zumindest mit großem Abstand von Bäumen oder Häusern geparkt werden.



Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben und - wenn möglich - mit Rollläden oder Fensterläden geschützt werden.



Man selbst bleibt zum eigenen Schutz am besten zu Hause. Ist das nicht möglich, sollten zumindest Wälder, Parks und Bäume gemieden werden.