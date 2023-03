In der Weihnachtszeit sorgen hell erleuchtete Städte mit ihren Weihnachtsmärkten und einem Schuss Glühwein bei vielen für schöne Tage und Abende mit Freunden oder Familie. Die Stimmung ist gut und ausgelassen, doch was passiert danach? Spätestens im Januar ruft der Alltag und die eben noch besinnlichen Tage werden nicht nur optisch sondern auch gefühlt wieder mausgrau. Es ist kalt, regnet oder schneit und der Frühling ist noch lange nicht in Sicht. Das sorgt bei vielen Menschen für ein Stimmungstief, auch Winterblues, Winterdepression oder eine harmlose Variante der "saisonal abhängigen Depression" (SAD) genannt.