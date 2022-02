Klimafreundlicher Wintersport - geht das überhaupt?

Wintersport und Klimaschutz - das geht in der Regel nicht zusammen. Zumindest dann nicht, wenn man auf einem oder zwei Brettern die Pisten und Hänge runter sausen möchte. Jedes Jahr aufs Neue hinterlässt der Skitourismus einen riesengroßen Klima-Fußabdruck.



Ein Großteil davon geht auf das Konto der An- und Abreise. Allein in die Alpen reisen jedes Jahr gut 50 Millionen Touristen - und das in der Regel mit dem eigenen Auto. Gerade einmal fünf Prozent der Urlauber nutzen die Bahn.



Weitere Klimasünder des Wintersports sind die Skilifte, die Hotels und natürlich ganz weit vorn: die Schneekanonen.

Wasser- und Energieverschwendung im großen Stil: Schneekanonen

Der Wintersport leidet unter dem Klimawandel. Die Folge: Die Schneesicherheit in immer mehr Skigebieten lässt zu wünschen übrig. Begegnet wird dem mit mehr Schneekanonen - und die wiederum sind echte Klimakiller.



Schneekanonen verbrauchen unverhältnismäßig viel Energie und Wasser: Allein für die Grundbeschneiung (ca. 30 cm Schneehöhe) werden bis zu 1,5 Mio. Liter Wasser und 21.000 kWh Strom pro Hektar verbraucht. Im Vergleich dazu benötigt ein Zwei-Personen-Haushalt durchschnittlich 3.000 kWh Strom und durchschnittlich 70 m³ Wasser im ganzen Jahr.



Obendrein schadet der Kunstschnee der Tier- und Pflanzenwelt. Die Wildtiere leiden unter dem nächtlichen Lärm durch die Schneekanonen.



Das Wasser für die Schneekanonen stammt in der Regel aus natürlichen Flüssen, Bächen und Seen - und fehlt dann zur Versorgung der natürlichen Feuchtgebiete. Zudem verdunsten bei der Beschneiung rund dreißig Prozent des eingesetzten Wassers. Eine pure Verschwendung.

Skigebiete, die mit Schneekanonen beschneit werden, sollte man meiden. Bildrechte: IMAGO/PantherMedia / Federico Belotti

Abseits der Pisten: Tiefschneefahren gefährdet Tierwelt

Vor allem bei denjenigen, die die Abgeschiedenheit der Natur genießen möchten, steht Tiefschneefahren hoch im Kurs. Doch wer glaubt, abseits der Piste weniger Schaden anzurichten, der irrt.



Insbesondere der Tierwelt kann man damit gewaltig schaden. Gämse, Steinböcke, Rehe, Rotwild, Schneehasen und viele Vogelarten suchen jenseits der Piste ihre Ruhe - und werden durch die Tiefschneefahrer in die Flucht geschlagen. Da die Tiere im Winter von ihren Energiereserven zehren, kann ihr Fluchtverhalten leicht zum Erschöpfungstod führen.

Abseits der Pisten zu fahren ist in der Regel verboten - und kann der Tierwelt empfindlich schaden. Bildrechte: imago/snapshot

6 Tipps für einen nachhaltigeren Skiurlaub