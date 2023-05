Bisher ist nicht abschließend geklärt, wieso und woher Wochenbettdepressionen kommen. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass Wochenbettdepressionen, ähnlich wie beim Baby Blues, durch einen Hormonumschwung entstehen. Nach der Geburt sinkt im weiblichen Körper der Östrogen- und Progesteronspiegel. Dieser Abfall an Hormonen wirkt sich auf das Gehirn aus und könnte so für Depressionen sorgen.



Dieser These widersprechen allerdings Studien, die den Hormon-Status von betroffenen und nicht betroffenen Müttern verglichen haben - dieser Status zeigte keinen Unterschied. Genauso können auch Männer bzw. Väter von Wochenbettdepressionen betroffen sein, was ebenfalls nicht für Hormonschwankungen als Auslöser spricht.