Die 678.000 Menschen bedeuten einen Anstieg um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie BAGW-Geschäftsführerin, Werena Rosenke am Montag (11.11.) mitteilte. Davon lebten 2018 etwa 41.000 Menschen ohne jegliche Unterkunft obdachlos auf der Straße. Laut Schätzung sind acht Prozent der Wohnungslosen Kinder. Rund 159.000 (67 Prozent) seien Männer, ein Viertel Frauen. "Die drohende Altersarmut der Generation der Billigjobber, der Solo-Selbstständigen und anderer prekär beschäftigter Menschen ist besorgniserregend", so Rosenke.

Als wohnungslos gelten laut Wohnungslosenhilfe Menschen, die in Einrichtungen wohnen, in denen die Aufenthaltsdauer begrenzt ist und in denen keine Dauerwohnplätze wie Übergangswohnheime, Asyle oder Herbergen zur Verfügung stehen. Obdachlos ist hingegen, wer auf der Straße lebt und unter Brücken oder in Parks übernachtet. Dazu zählten auch Menschen, die sich in Notunterkünften und sich nur zeitweilig in sogenannten niederschwelligen Einrichtungen aufhalten.