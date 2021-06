Ob Wohnmobil oder Wohnwagen - eine verantwortungsvolle Beladung ist für die Sicherheit unerlässlich. Vor allem beim Bremsen oder in engen Kurven kann falsch gelagerte Ladung fatale Auswirkungen haben.



Deshalb belädt man einen Anhänger am besten so, dass sich schwere Sachen am Boden in der Nähe der Achsen befinden. Auch alles andere sollte möglichst weit unten gelagert und gut gegen Verrutschen gesichert werden. Nur so erzielt man eine optimale Straßenlage und gewährleistet eine optimale Bremswirkung.