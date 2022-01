Wölfe sind von Natur aus eher vorsichtig und meiden direkte Begegnungen mit dem Menschen. So weichen die Tiere dem Menschen bereits aus, bevor sie vom Zweibeiner überhaupt bemerkt werden. Ein direktes Zusammentreffen ist somit eher selten. Es ist aber nicht ausgeschlossen, immerhin gibt es nach Angaben des Naturschutzbundes ( NABU ) inzwischen rund 160 Rudel, 30 Paare und 20 Einzeltiere in Deutschland.

Allerdings müssen Wölfe damit umgehen, dass es überall in ihrem Lebensraum menschliche Siedlungen gibt. Es bleibt daher nicht aus, dass sie an diesen vorbei laufen oder gelegentlich auch hindurch. Das kommt auf Grund der überwiegenden Nacht- und Dämmerungsaktivität der Wölfe vor allem im Schutze der Dunkelheit vor. Die Haltung von Schafen und Ziegen in Siedlungen und an Gehöften ohne geeignete Umzäunung bietet daher insbesondere über Nacht keinen sicheren Schutz. Vereinzelt können Wölfe jedoch auch im Hellen im Siedlungsbereich gesehen werden, ähnlich wie dies von Füchsen, Rehen oder Wildschweinen bekannt ist.