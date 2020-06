Zecken durchlaufen im Laufe ihres Lebens drei Stadien: Larve, Nymphe und erwachsene Zecke. Und in jedem Stadium lieben sie Blut. Außerdem beißen Zecken nicht, sie stechen. Zuerst ritzen sie die Haut des "Opfers" an und saugen dann über einen Stechrüssel das Blut. Und damit sie nicht wieder abfallen, verankern sie sich mit Widerhaken!

Die FSME tritt - wie der Name schon sagt - von April bis Juni auf. Knapp 600 Fälle wurden 2018 gemeldet. Eine Woche nach dem Zeckenstich leiden Infizierte unter einer "Sommergrippe", einige an einer Hirnhautentzündung. Und bleiben oftmals Dauerschäden am Nervensystem!

Wer in einem Risikogebiet lebt, sollte sich gegen FSME impfen lassen. Das geht am besten im Herbst. Auch wer in einem Risikogebiet Urlaub machen möchte und dort viel wandern will, sollte eine Impfung mit dem Hausarzt besprechen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten der Zecken-Impfung aber nur für Versicherte, die in Risikogebieten wohnen.