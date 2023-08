Wer in einem Risikogebiet lebt, sollte sich daher gegen FSME impfen lassen. Das geht am besten im Herbst. Auch wer in einem Risikogebiet Urlaub machen möchte und dort viel wandern will, sollte eine Impfung mit dem Hausarzt besprechen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten der Zecken-Impfung aber nur für Versicherte, die in Risikogebieten wohnen.

Dem Robert-Koch-Institut zufolge besteht in Deutschland im Jahr 2023 in 178 Stadt- und Landkreisen ein Risiko für eine FSME-Infektion vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöstlichen Thüringen und in Sachsen. Einzelne Risikogebiete befinden sich zudem in Mittelhessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen.