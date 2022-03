Schwedens vielleicht beliebtestes Gebäck, die Zimtschnecke, hat einen eigenen Tag und zwar am 4. Oktober. Warum ist das so? Der Rat für Heimbäckerei rief 1999 den Tag der Zimtschnecke ins Leben, um mehr Menschen dazu zu bringen, zu Hause zu backen, aber auch um den Verkauf von Mehl, Hefe und Margarine anzukurbeln.

Am Tag der Zimtschnecke bietet fast die Hälfte aller Arbeitgeber ihren Mitarbeitern eine Kanelbulle (Zimtschnecke) an. Insgesamt werden an diesem Tag bis zu sieben Millionen Zimtschnecken im ganzen Land umgesetzt. Falls Sie jetzt auch Lust auf eine Zimtschnecke haben, könnte dieses Rezept etwas für Sie sein: