Zucker verstärkt den Geschmack, macht haltbar und regt das Belohnungszentrum im Gehirn an. Je mehr Zucker ein Lebensmittel enthält, desto mehr wird es geliebt - ganz unbewusst. Diese Mechanismen macht sich die Nahrungsmittelindustrie zunutze, um ihre Produkte an den Verbraucher zu bekommen. Deshalb ist in zahlreichen Lebensmitteln sogenannter versteckter Zucker enthalten. Die einzig verlässliche Information über den Zuckergehalt eines Lebensmittels findet man in der Nährwerttabelle auf der Verpackung.