Seit dem 18. Februar 2019 ist die damals 15-jährige Rebecca Reusch aus Berlin verschwunden. Am Tag zuvor hatte sie bei ihrer ältesten Schwester und deren Ehemann übernachtet. Von dort aus wollte Rebecca zur Schule gehen - und kam nie an. Seitdem gilt das Mädchen als vermisst.

Im Zuge der Ermittlungen wurden das Haus von Rebeccas Schwester sowie das Auto ihres Ehemanns von Kriminaltechnikern durchsucht. Dabei wurden Faserspuren einer Decke entdeckt, die ebenfalls verschwunden ist. Stichfeste Beweise lieferten die Durchsuchungen allerdings nicht.



Auch mehrere Suchaktionen der Polizei in Waldgebieten in Brandenburg und mehreren Seen in der Umgebung blieben erfolglos.