Rebecca hatte in der Nacht zum 18. Februar 2019 bei ihrer Schwester und ihrem Schwager im Berliner Stadtteil Britz übernachtet. Von dort sollte sie zur Schule gehen, kam dort aber nie an. Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen das Haus nicht lebend verließ, sondern getötet wurde. Eine Leiche wurde aber bis heute nicht gefunden.

"Unter dem Strich gibt es nichts Neues", sagte Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, der Deutschen Presse Agentur am Mittwoch. Doch die Polizei ermittele weiter. "Es ist bei weitem kein Cold Case, denn hier laufen noch Ermittlungen, es werden noch Hinweise abgearbeitet." Als Cold Case (engl. = kalter Fall) werden Fälle bezeichnet, die vorerst zu den Akten gelegt werden.

Weiterhin keine heiße Spur

Einen Verdächtigen gab es recht früh. Rebeccas Schwager war Ende Februar erstmals festgenommen worden, weil es Widersprüche zwischen seinen Aussagen und den Ermittlungsergebnissen gab. Am 1. März wurde der 27-Jährige zwar wieder freigelassen, doch nur drei Tage später in Untersuchungshaft gebracht. Es war Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erlassen worden. Aus der U-Haft wurde der Mann am 22. März entlassen.

Mit einer Hundertschaft suchte die Polizei nach Rebecca. Bildrechte: dpa Kriminaltechniker haben im vergangen Jahr das Haus der Schwester und das Auto des Schwagers gründlich untersucht. Dabei entdeckten sie Faserspuren, die von einer Decke stammen, die ebenfalls verschwunden ist. Auch wurde das Auto des 27-Jährigen sowohl am Tag von Rebeccas Verschwinden als auch am Tag danach auf der Autobahn 12 zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder identifiziert.

Mehrfach durchkämmte die Polizei mit speziell ausgebildeten Hunden ganze Waldgebiete in Brandenburg und an Abfahrten der A12. Hubschrauber und Taucher wurden an mehreren Seen in der Umgebung eingesetzt - ohne Erfolg. Bislang sind mehr als 2.300 Hinweise bei der Polizei eingegangen.

Eine Chronologie der Ereginisse