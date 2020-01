IFA-Gewinnspiel Wie geht Fernsehen? Sieben Zuschauer zu Gast bei BRISANT

So viele Menschen arbeiten an einer einzigen Sendung? Unsere Besucher staunen nicht schlecht, als sie bei BRISANT durch die Redaktionsräume, den Schnitt, die Grafik, die Vertonung, die Maske und das Kostüm geführt werden. Gewonnen haben sie den Tag bei BRISANT bei unserem IFA-Gewinnspiel - und wären am Ende ihres Besuchs am liebsten geblieben ...