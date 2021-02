Die Polizei hat in den Niederlanden einen 60 Jahre alten Deutschen festgenommen, der an drei Raubüberfällen in Deutschland, unter anderem auf einen Geldtransporter vor einer Ikea-Filiale in Köln, beteiligt gewesen sein soll. Bei dem Verdächtigen soll es sich um den Entführer von Jan-Phillipp Reemtsma, Thomas Drach handeln.

Dem Mann werde gemeinschaftlicher schwerer Raub in drei Fällen und ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag (23.02.) mit. Die Überfälle wurden im März 2018 und im März 2019 in Köln und im November 2019 in Frankfurt am Main verübt. Bei den Überfällen in Köln und in Frankfurt wurde laut der Mitteilung jeweils ein Geldbote durch Schüsse schwer verletzt.