Was sind "Reichsbürger" und "Selbstverwalter"?

Bei einer bundesweiten Razzia am 7. Dezember 2022 hat die Polizei 25 mutmaßliche Mitglieder eines militanten Verschwörer-Netzwerks festgenommen. Sie sollen einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben. Dafür hätte die Gruppe auch Tote in Kauf genommen, wie es von der Generalstaatsanwaltschaft hieß.