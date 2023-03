Nach Informationen der Deutschen Presseagentur befindet sich der Verletzte in einem stabilen Zustand, der Täter sei festgenommen worden. Gegen die Person werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Bei den Durchsuchungen im Auftrag der Bundesanwaltschaft handelt es sich um eine Folgemaßnahme nach der großangelegten Anti-Terror-Razzia gegen sogenannte Reichsbürger in mehreren Bundesländern, sowie Österreich und Italien im vergangenen Dezember. Dort hatte die Polizei einen Verbund von Reichsbürgern ausgehoben, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an und weigern sich deshalb unter anderem, Steuern zu bezahlen.