Herbst- und Winterferien Risikogebiete: Urlaub auch in Deutschland nur bedingt möglich

Hauptinhalt

Wer im Herbst, über Weihnachten oder in den Winterferien verreisen möchte, soll sich für ein Urlaubsziel in Deutschland entscheiden, so der Appell der Bundesregierung. Doch ganz so einfach ist das nicht. Denn auch hier gibt es sogenannte Risikogebiete. Wer von dort kommt und in anderen Teilen Deutschlands Urlaub machen möchte, muss mit Berherberungsverboten und Quarantänepflicht rechnen. Was konkret gilt, entscheidet jedes Bundesland für sich.