Derzeit sind rund 140.000 Touristen mit deutschen Reiseveranstaltern von Thomas Cook im Urlaub. Die deutschen Töchter, zu denen Marken wie Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature zählen, haben den Verkauf von Reisen nach eigenen Angaben komplett gestoppt. Pauschalreisende aus Deutschland seien über den sogenannten Insolvenzversicherungsschein bei eventuell zusätzlich entstehenden Kosten abgesichert, sagt Simone Meisel von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Ob diese verpflichtende Versicherung von 110 Millionen Euro pro Jahr bei der Insolvenz eines Branchenschwergewichts ausreiche, sei allerdings nicht klar, teilte der Verbraucherzentrale Bundesverband am Montag mit. Noch schwieriger gestalte sich die Gelderstattung für Individualtouristen.

Die Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook schockiert auch den griechischen Tourismussektor. Der Präsident des kretischen Tourismusverbands, Michalis Vlatakis, bezeichnete die Pleite am Montag als "Erdbeben der Stärke sieben", dessen Tsunami noch zu erwarten sei. Rund 70 Prozent aller Tourismusunternehmen auf Kreta hätten Verträge mit Thomas Cook.

Dem griechischen Tourismusminister Charis Theocharis zufolge sollen etwa 50.000 Urlauber in Griechenland gestrandet sein. Es liefen bereits Maßnahmen, um die Menschen zurück in die Heimat zu bringen, unter anderem in Abstimmung mit der britischen Regierung.