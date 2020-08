Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nimmt in Frankreich deutlich zu - vor allem unter jüngeren Menschen. Da im Großraum Paris, der Region Île de France, sowie der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner festgestellt worden sind, hat die Bundesregierung für diese Regionen jetzt eine Reisewarnung ausgesprochen. Damit sollten weite Teile der französischen Mittelmeerküste rund um Marseille vorerst nicht bereist werden.



Thomas Bareiß, Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, schließt nicht aus, dass die Reisewarnung in Kürze auf ganz Frankreich ausgeweitet werden könnte.