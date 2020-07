Im ganzen Land gilt Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen geschlossen Räumen, also beim einkaufen oder im Museum.

Wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht gewahrt werden kann - etwa an vollen Strandpromenaden oder in Fußgängerzonen - muss der Reisende auch im Freien eine Maske tragen.

Wichtig : In Spanien reicht es nicht, einen Schal oder ein Tuch über Mund und Nase zu ziehen, Masken sind verpflichtend. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro rechnen!

Am Pool ist die Anzahl der Besucher entsprechend der Zahl an Liegestühlen begrenzt. Und die stehen bis zu zwei Meter auseinander.

Am Strand gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Sport ist nur einzeln oder paarweise gestattet. Liegen oder Hängematten müssen nach dem Gebrauch desinfiziert werden. Rettungsschwimmer und Polizei kontrollieren das Treiben der Badegäste am Strand.

So ist in Benidorm an der Costa Blanca in Alicante ein Termin zum Baden nötig! Es gibt spezielle Bereiche für Senioren und Liege-Vermietungen.